Şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Törende şehit eşinin tabutuna sarılan acılı eş Gülseren Bebek’in kurduğu, "Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık" cümlesi yürekleri dağladı. Şehidin 10 yaşındaki kızı Ezgi Yağmur Bebek de, “Ağlamayacağım, bugün senin düğünün baba’ dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek’in (44) cenazesi, ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, babası Kemal, annesi Rabia Bebek ve şehidin kardeşleri ile Vali Vahdetin Özkan, il protokolü tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi, tören mangası tarafından uçaktan alınarak defnedileceği Göksun’a götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Barış Pınarı Harekatı şehidi İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek için, memleketi Göksun’da tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, Vali Vahdettin Özkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri yetkililer ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye polis eskortu eşliğinde getirildi. Şehidin babası Kemal, annesi Rabia, eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur, oğlu Samet ve kardeşleri tören sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kızı ve oğlu, babalarının fotoğraflarını tören boyunca elinden bırakmadı.

Eşinin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılan Gülseren Bebek, oğluna seslenerek, “Bu bir bayrak yarışı, artık bu bayrağı sen alacaksın” dedi. Gülseren Bebek, "Düğünde ağlanmaz, bu bizim şerefimiz. Bizim için bu en büyük madalya. Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık” şeklinde konuştu.

Törende şehit babasının beresini takan Ezgi Yağmur Bebek de ''Sen hepimizin kahramanısın. Şehitlik herkese nasip olmaz. Ağlamayacağım çünkü Allah bana sabır veriyor. Ağlamayacağım, çünkü bugün senin düğünün baba. Seninle gurur duyuyorum babam” ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Rabia Bebek de oğlunun tabutunun başında dua ederek, "Kuzum, kurbanım toprağına Ben seninle gurur duyuyorum kuzum vatana saldım, vatan için can verdin. Seni Cenab-ı Allah şefaatinden mahrum eylemesin yavrum. Melekler yoldaşın olsun kuzum" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek’in naaşı, İl Müftüsü Yardımcısı Süleyman Yavuz tarafından kılınan cenaze namazının ardından dualar ve tekbirler eşliğinde Kerpetenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.