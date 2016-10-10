Şehit Uzman Çavuş, dualarla uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu kontrol noktasına, PKK’lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur'un cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur’un (33) naaşı Hakkari’de düzenlenen resmi törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş’a getirildi.
Ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur’un Türk Bayrağına sarılı naaşı buradan karayoluyla baba ocağı olan Andırın ilçesine götürüldü.
Cenaze töreninde şehidin babası Nuri, annesi Elife, eşi Hasibe Dobur ve kardeşlerinin feryadı yürek burktu.
Babasını asker selamıyla uğurladı
Şehidin 4 yaşındaki kızı Ceylin Dobur’un babasının tabutunu annesi ile son kez öpmesi ise yürekleri dağladı. Küçük Ceylin, babasına asker selamıyla veda etti.
Andırın Turan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur’un naaşı, Darıovası Mezarlığında saygı atışının ardından toprağa verildi.
Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, siyasi parti başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ALLAH SABIR VERSİN İNŞALLAH DAYANMASI ÇOK ZOR ALLAHIM O MASUMU YETİM BIRAKANLARIDA CEZALARIN EN AĞRIYLA CEZALANDIRSIN İNŞALLAH
ALLAH KATINDA EVLERİN EN HAYIRLISI İÇİNDE İKRAM VE SAYGI GÖREN YETİMİN BULUNDUĞU EVDİR.