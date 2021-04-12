Şehit Teğmen Harun Kılınç’ın adı sulama istasyonuna verildi

Uzun yıllar boyunca Kalealtı Sulama Birliği adıyla faaliyet gösterdikten sonra tasfiye edilerek Göksun Sula Birliği bünyesine alınan pompa istasyonun ismi, 13 Nisan 1992 yılında şehit düşen Teğmen Göksun Sulama Birliği Şehit Teğmen Harun Kılınç Pompa İstasyonu olarak değiştirildi.

Göksun Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, istasyona, Şehit Teğmen Harun Kılınç isminin verilmesi yönündeki tekliflerinin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını söyledi.

Şehit Kılınç’ın, hatırasını canlı tutmak istediklerini belirten Başkan Otlutepe, “Sulama istasyonumuzun adının ‘Göksun Sulama Birliği Şehit Teğmen Harun Kılınç Pompa İstasyonu’ olarak değiştirme kararı almıştık. Bu teklifimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce de onaylandı. Şehidimizin adını yaşatmak ve hatırasını canlı tutmak adına böyle bir çalışma yaptık. Başta şehit teğmenimiz olmak olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.