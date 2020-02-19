Şehit Serkan Bursalı’nın adı kütüphanede yaşayacak

Bursalı’nın Hakkâri’nin Çukurca İlçesinde 3 yıl önce PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Onbaşı Serkan adı Ekinözü Kabaktepe İlk-Ortaokulu’nda açılan kütüphanede yaşayacak . Kütüphane açılışına, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Belediye Başkanı Bilal Eker, şehit Bursalı’nın ailesi, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ekinözü Kaymakamlığı ve Gönül Yolcuları sosyal sorumluluk proje ekibinin düzenlediği açılış töreninde konuşan Kaymakam Talat Tabur, “Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek için evlatlarını toprağa vermişlerdir. Allah rahmet eylesin. Kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Şehidin Babası Mehmet Bursalı ise, “Evladımızın acısı her daim yüreğimizde tazeliğini koruyor ancak şehitlerimizin isimlerinin gelecek nesillerin zihinlerine, yüreklerine kalıcı bir şekilde kazınması için okullarda, kütüphanelerde, caddelerde, eğitim salonlarında, üniversitelerde yaşatıldığını görmek şehit ailelerinin acısını nispeten dindiren, mutluluk ve gurur verici çalışmalardır. Bu kütüphanenin oluşması için büyük yardımları dokunan, emek veren, tüm halkımıza kendim ve ailem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gönül Yolcuları Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri ekibinden Zeynep Demir de, “Amacımız vatan, iman ve bayrak uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin adını unutturmamak ve bugünün çocuklarının aracılığı ile yarınlara taşımaktır. Onlar bu ülkenin onuru ve gururudur. Bizler de şehit yakınları olarak onlarla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.















