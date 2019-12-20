Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki resmi kurumlar arasındaki sosyal bağları ve dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’nın girişimleri sonucu düzenlenen Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Futbol Turnuvası başladı. Turnuvaya, 4 ilçedeki resmi kurumlardaki personel ve çalışanlardan oluşan 12 takım katıldı. Turnuvanın açılış maçı öncesindeki seremoniye, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından turnuva hakkında bilgi veren Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bu turnuvayı, kurumlar arasındaki dayanışmanın, kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla yaptık. Elbistan’da kurum amirleri olarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Bunun tüm kurumlarımızın, birimlerimizin, personellerimizin nezdinde yayılmasını amaçlıyoruz. Centilmence, dosta, kardeşçe ve güzel bir turnuva geçmesini temenni ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, “Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen bu futbol turnuvası kurumlar arası gelişimin ve iş birliğinin gelişmesi ile ilgili önemli bir organizasyon. Elbistan’da bu tür organizasyonlara ihtiyaç vardı açıkçası, çünkü resmi toplantılarda bizler bir araya geliyorduk ama sosyal hayatta pek görüşemiyorduk. İyi bir başlangıç oldu. Yaklaşık bir ay sürecek olan bir program ve çevre ilçelerde dahil olmak üzere 12 takım katılıyor. Bölgesel bir turnuva haline geldi. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza böyle bir organizasyonu planladığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Elbistan Belediyespor ile Elbistan Adliyespor takımları arasındaki ilk maçın başlama vuruşunu, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı yaptı.







