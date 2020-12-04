Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta bir otelde aranan cinayet zanlısının silahlı saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Barış Göl'ün cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit Göl’ün evlatları Osman, Aras Kaan ve babası Osman, ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu öpüp gözyaşlarıyla uğurladı.

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan Muhammet Karataş'ın Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın bulunduğu otele operasyon düzenlemişti. Polislerin geldiğini gören Muhammet Karataş’ın tabanca ile ateş açması sonucu Barış Göl (40) ve yanında bulunan meslektaşı yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Barış Göl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit düşmüştü. Şehit Göl için, memleketi Osmaniye’de tören düzenlendi. Şehit Göl’ün cenazesi, Asri Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi. Defin sırasında şehidin ailesi gözyaşları döktü. Şehidin annesi Cennet ise, "Barışım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin henüz olan 7 aylık kızı Güneş de annesi Gülşah'ın kucağında törene katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehidin ailesiyle görüşüp başsağlığı dileyip aileyi teselli etti.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra kent protokolü ve pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda vatandaş katıldı.





