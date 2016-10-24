Şehit polis memuru Akdere, son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, PKK'lı teröristlerce, zırhlı polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Akdere, doğum yeri Kürtül Mahallesi’nde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Acı ve hüznün doruğa çıktığı cenaze töreninde eşinin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılan Alev Akdere’nin, “Ben ağlamayacağım. Ağlamayacağım o üzülmesin. Ben zalimleri sevindirmeyeceğim” şeklindeki sözleri, yürekleri dağladı. Törene katılan Bingöl’ün Genç İlçesi Kaymakamı Abdullah Köklü ise, şehit polisin son yolculuğuna uğurlanışı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Akdere’nin havayolu ile Kahramanmaraş’a getirilen cenazesi, Onikişubat İlçesi’ne bağlı Kürtül Mahallesi’ne götürülmek için sabah saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden alındı. Şehidin cenazesi, Kürtül Mahallesi’ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Cenaze buradan törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi. Şehit polis memuru Akdere’nin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Tören öncesi şehit eşi Alev Akdere, 3 yaşındaki oğlu Eyüp Eymen’le birlikte eşinin tabutuna sarılarak, “O bana 'şehit olursam ağlama aşkım' dedi. Ben ağlamayacağım. Ağlamayacağım o üzülmesin. Ben zalimleri sevindirmeyeceğim” dedi.

Tören sırasında şehidin babası Hüseyin, annesi Zekiye ve kardeşleri cenaze boyunca dimdik durdu. Cenazeye katılan Genç İlçe Kaymakamı Abdullah Köklü ise, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Hakan Akdere’nin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, cenaze namazının kılınmasıyla sona erdi. Şehit Hakan Akdere’nin naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı'nda saygı atışının ardından toprağa verildi.