Şehit Öztürk için hatıra ormanı oluşturuldu

Köprübaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük’ün girişimleri ile mahallede başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk’ün adının verildiği bir hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanındaki ilk fidan dikimi etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, şehidin annesi Nejla Öztürk ve mahalle halkı katıldı. Etkinlikte yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, hatıra ormanı oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine de bir kez daha başsağlığı dileğinde bulunan Kaymakam Demir, “Bu anlamlı organizasyonda yer almaktan dolayı büyük onur duyduk. Yunus Emre Öztürk kardeşimizin adı burada yaşayacak. Hem de mahallemizin ve dolayısıyla da ilçemizin orman varlığının artmasına katkı sunacak bir çalışma olduğu için önemli görüyoruz. Başta muhtarımız olmak üzere emeği geçenlere ve burada fidan dikimine katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Köprübaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük de, “Mahallemizde bir ağaçlandırma çalışması başlattık. Bugün burada 200 adet fidan dikiyoruz. Şehidimizin adına bir hatıra ormanı oluşturduk. Geleceğimize daha yeşil bir mahalle ve Elbistan bırakmak istiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Oğlu adına oluşturulan hatıra ormanına gözyaşlarıyla fidan diken şehit annesi Nejla Öztürk de, emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

