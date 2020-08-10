Şehit özel harekatçı Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesindeki Cengiz Üs Bölgesinde yakıt ikmali yapmak için yola çıkan zırhlı polis aracının kaza yapması sonucu şehit düşen Andırınlı özel harekat polisi Osman Gül için ilk tören Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında düzenlendi. Buradan uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirilen şehidin cenazesini Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve sivil yetkililer karşıladı. Şehidin babası Mehmet Ali ve annesi Cennet Gül ile yakınları şehidi karşılama töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Bekar olan ve 4 erkek 5 kız kardeşi olan Gül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre tören mangası tarafından taşındıktan sonra cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Andırın ilçesi Bulgurkaya Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Gül için baba ocağı Bulgurkaya Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde, şehidin ailesinden helallik alındı. Ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, buradan törenin düzenleneceği alana getirildi. Burada ilk olarak şehidin özgeçmişi okundu. Şehidin cenaze namazı, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırıldı. Helallik alınmasını müteakip, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Baba Mehmet Ali Gül, "Yavrum, toprağına kurban olayım" diyerek şehit oğlunun tabutunu omuzladı. Şehidin naaşı, tekbirler ve dualar eşliğinde mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Bekar olan şehit Gül'ün cenaze törenine ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erbil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.











