Şehit öğretmenler, şehit edildikleri okullarında anıldı

1996 yılında, Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Mahallesi’ndeki ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin yapılmaması konusunda PKK terör örgütü tarafından tehdit edilen ancak 22 Nisan akşamından itibaren okullarını bayraklarla süsleyerek tören hazırlıkları yapan Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz isimli öğretmenler aynı gece kurşuna dizilerek şehit edilmişlerdi. Hain saldırıda şehit düşen 3 eğitim neferi, şahadetlerinin 24.yıldönümünde anıldı. 3 öğretmenin şehit düştüğü okulda gerçekleştirilen anma programına Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Güzel, İlkadım Anaokulu Müdürü Selahattin Şahin, Polis Memuru Fatih Kasapoğlu katıldı. Anma programında şehit öğretmenlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Kur-an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma programı sonrasında değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, şehit öğretmenleri sevgi ve rahmetle andıklarını söyledi.







