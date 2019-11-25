Şehit öğretmenler için 1000 fidan dikildi

Karaelbistan Mahallesi çıkışında düzenlenen fidan dikim etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Elbistan Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Muhammet Kaya, MHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim etkinliğini ardından bir değerlendirmede bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bugün Milliyetçi Hareket Partimizin teşkilat olarak Ülkü Ocakları ve sendika olarak şehitlerimiz için icra ettikleri ağaçlandırma faaliyetinde birlikteyiz. Son bir yılda Elbistan’da ağaçlandırma konusunda, yeşil bir çevre konusunda çok büyük bir duyarlılığımız var bütün kişi ve kurumlar olarak. Etkinliği katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, şehit öğretmenlerin adına yaşatmak için 1000 fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek şunları söyledi:

“Öğretmenler Günü münasebeti ile Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sen teşkilatlarımızla müşterek şehit öğretmenlerimiz anısına bir hatıra ormanı fidan dikimi programı düzenledik. 1000 adet fidanı toprakla buluşturacağız inşallah. Alanın ileriye dönük cephesi büyük bir orman alanı oluşturması açısından müsait. Belediyemizle beraber istişarede bulunarak bu alanı tercih ettik. Belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımızın da ağaçlandırma konusundaki hassasiyetini biliyoruz katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. ‘Bir nefeste sen ol’ sloganıyla geleceğin yeşil Elbistan’ına, temiz havayla anılacak bir Elbistan hayaliyle böyle bir etkinlik düzenledik. Şehitlik ormanında, teröristle tarafından şehit edilen, yarının aydınlık dünyasını inşa edecek öğretmenlerimizi unutmamak adına bu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum”

1000 adet fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte, Elbistan Belediyesi tarafından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.





