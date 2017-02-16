Şehit Mehmet Şahin’i hatimle andılar

Elbistan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü Üyesi gençler, Suriye’nin El-Bab şehrinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında şehit düşen Elbistanlı Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in ruhuna hediye edilmek üzere okudukları hatimlerin duasını, şehidin ailesini ziyaret ederek, birlikte yaptılar.

Elbistan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü Üyesi gençler, örnek bir davranışa imza attılar. Gençlik Merkezi üyesi gençler, katıldıkları programlarda okudukları 3 hatmi, 9 Şubat 2017 günü 25 yaşında şehit olan Mehmet Şahin’in ruhuna hediye ettiler.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, merkeze üye gençlerin gönüllü olarak katıldıkları programlarda 3 ayrı hatim yaptıklarını belirterek, okunan hatimlerin şehit Mehmet Şahin’in ruhuna hediye edildiğini söyledi.

Hatim yapan gençlerin daha sonra, şehit ailesinin Karaelbistan Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret ettiğini anlatan Yılmaz, “Bu güzel vatanımızın sınırları, şehitler ve gazilerimizin kanları ile çizilmiş ve bizlere emanet olarak bırakılmıştır. Bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların hakları asla ödenemez. Bugün huzur ve güven içerisinde günlük hayatımıza devam edebiliyorsak, bunu, çocukları ve torunları için canlarını seve seve feda etmiş olan şehitlerimize borçluyuz. Onların fedakârlıkları, onların hakları hiçbir şey ile karşılanamaz, hiçbir şekilde ödenemez. Cumhuriyetimizin kuruluşundan ve daha öncesinden başlayarak bu topraklar için yüz binlerce şehit vermişiz. Bayrağımızın sürekli dalgalanabilmesi için, ezanımızın susmaması için onlara çok şey borçluyuz.

Gençlik Merkezimize üye gençlerimiz, şehidimiz Mehmet Şahin için 3 hatim yaptılar. Daha sonra ise şehit ailesini ziyaret ettiler. Gönüllü gençlerimiz, şehit Mehmet Şahin için okudukları hatimlerin duasını ise, yine şehidin ailesi ile birlikte yaptılar. Duyarlı davranışlarından dolayı gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Şehidimiz Mehmet Şahin’in ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum” dedi.

Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tank karargâhı olarak kullandığı binanın vurulması sonucunda şehit olmuştu.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in cenazesi, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından, Karaelbistan Mahallesi Mezarlığında ebediyete uğurlanmıştı.



