Şehit kızına doğum günü sürprizi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, personelleri ile birlikte 8 yıl önce şehit olan polis memuru Zeki Bölükbaşı'nın kızı Hatice Bölükbaşı için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Elbistanlı polis memuru Zeki Bölükbaşı, görev yapığı Hatay’da kalp krizi geçirerek şehit olmuştu. 7 yaşındayken babasını kaybeden kızı Hatice Bölükbaşı, 15 yaşına girdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, personelleri ile birlikte 15.yaşına girmenin sevincini yaşayan şehit kızı Hatice Bölükbaşı’nın sevincine ortak oldu.

İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, doğum günü pastası ve hediye alarak ailenin yaşadığı eve gitti. Şehit babasının meslektaşlarını karşısında gören Hatice Bölükbaşı, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Bölükbaşı, bu anlamlı günde yanında olan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve personellere doğum günü sürprizi için teşekkür etti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ise, şehitlerin ailelerini her zaman baş tacı olara gördüklerini söyledi.

Kıvrak, “Şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanındayız. Onlar, bizlere şehitlerimizin emaneti. Şehit kızımız Hatice Bölükbaşı’nın doğum günü dolayısıyla ailemize bilgi verdikten sonra sürpriz yapmak istedik. Onun sevincine ortak olmak bizleri de çok mutlu etti. Hatice kızımıza sağlıklı, başarılı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.





