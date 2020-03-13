Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu’ndan İstiklal Marşı için özel proje

‘Elbistan İstiklal Marşı Okuyor’ projesinde, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ile birlikte kurum müdürleri, esnaflar ve vatandaşlar, İstiklal Marşı’nın dizelerini okudu. İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının toplumun tüm kesimlerince seslendirildiği çalışma klip haline getirilerek yayımlandı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anmak için öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı program ise okulun çok amaçlı salonunda yapıldı. Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Cumhuriyet Savcıları, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal, Alparslan Ceran ve Mehmet Yılmaz ile Cezaevi Müdürü Halil Güneş, Köprübaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun sınıf öğretmenlerinden Kasım Bağcı yaptı. Bağcı’nın konuşmasının ardından sahne sırası öğrencilere geldi. Okulun anasınıfı öğrencisi Elif Dilfiruz, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu. Minik Elif, salondakilerden büyük alkış aldı. Daha sonra, İstiklal Marşı’nı anlatan oratoryo sahnelendi. Öğrencilerin vatan toprağını simgeleyen tiyatro gösterisinin ardından koro sahne aldı. Öğrenciler, Çırpınırdı Karadeniz, Yemen Türküsü ile Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Program, ‘Elbistan İstiklal Marşı Okuyor’ klibinin izlenmesi ile son buldu.

Okul bünyesindeki drama sınıfının açılışının ardından programa katılan ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.





