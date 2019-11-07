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Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu’ndan 'Geçmişten Günümüze Köprü' sergisi

Elbistan Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu sınıf öğretmeni Kasım Bağcı’nın öğrencileri ve velileri ile birlikte açtığı eski eşyalardan oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu’ndan 'Geçmişten Günümüze Köprü' sergisi

Şehit Kemal Özdoğan İlkokulunda 'Geçmişten Günümüze Köprü' adlı sergide geçmişten günümüze kullanılan eşyalar görücüye çıktı.

Serginin açılışı, Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Bekir Dal, Mükremin Ceran, Alparslan Ceran, Hacı Mehmet Yılmaz ve okul müdürü Süleyman Dere tarafından yapıldı.

Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu sınıf öğretmeni Kasım Bağcı ve veliler tarafından organize edilen sergide geçmişte yaşam ve geçmişin izlerini taşıyan ev araç gereçlerinin anlatımı ve tanıtımı yapıldı.

Sergide öğrenci velisi anneler, giydikleri yöresel kıyafetlerle Elbistan yöresine ait yemekler yaparak geçmişin izlerini bugüne taşıyarak bölge kültürünün tanıtımına katkı sağladılar.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, “Milli kültür öğelerimizi kapsayan, geçmişin izleri taşıyan ve tarihin kokusunu hissettiğimiz ‘Geçmişten Geleceğe Köprü’ isimli sergide emeği geçen okul müdürü Süleyman Dere’ye, sınıf öğretmeni Kasım Bağcı’ya ve emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederim” dedi.

Kendilerine ‘Süper Anneler’ grubu adını veren 3/C sınıf anneleri koordinatörü Emel Ekici, kaybolmakta olan kültürel öğelerin, gelecek nesillere taşınması için sınıfça böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek geçmişin izlerini yarınlara taşıma gayretinde olduklarını ifade etti.


 

 


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