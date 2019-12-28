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Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu’nda Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi açıldı

Elbistan’da Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu’nda okul aile birliği ve velilerin desteği ile Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi açıldı.

Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu’nda Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi açıldı
 Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu doğrultusunda, okul aile birliği ve velilerin desteği ile yaptırılan ve öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, dikkat, hafıza, konsantrasyon, akıl ve mantık yürütme, görsel algı, soyut düşünme gibi yeteneklerini geliştirmesi amacını taşıyan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi açıldı. Atölyenin açılışına Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Hacı Mehmet Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler katıldı. Akıl ve Zeka Atölyesi içerisinde akıl ve zeka oyunları turnuva yarışmalarında oynanılan Q bitz,look look, Reversi, Redka, Equilibrio, Mangala, Surakardo gibi birçok oyun bulunuyor.

Açılış kurdelesinin kesilmenin ardından değerlendirme yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak; emeği geçen idarecilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ise, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nin öğrencilerin düşünme, problem çözme, mantık yürütme kabiliyetlerini geliştirme adına çok büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Okul müdürü Süleyman Dere de, öğrencileri geleceğe hazırlamak için okuldaki tüm öğretmenlerin iki hafta süren akıl ve zeka oyunları eğitimine katılarak sertifika aldıklarını söyledi

Tüm öğrencilere hafta da iki ders saati akıl ve zeka oyunları öğretileceği ve ulusal düzeyde yapılan akıl ve zeka oyunları yarışmalarına katılacaklarını belirten Dere, “Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyemizin, öğrencilerimizin yeteneklerine yenilerini eklemelerini sağlayacakları kaliteli bir ortam, akademik başarılarına da katkı sağlayacağına inanıyorum. Atölyelerin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmadan boş zamanlarında atölyemizi etkili bir şekilde kullanmaları çok önemli. Atölyemizin oluşturulmasında emeği geçen başta okul aile birliği başkanımız ve üyelerine, öğretmenlerimize, velilerimize ve herkese teşekkür ederim" dedi.


Yerel Manşetler
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Ögrenci Velisi 4 saat önce

Sayın ögretmenler tüm veliler oraya gerekli maddi destegi verdi. Sınıflardan belirli ögrencileri seçip girdirmişiniz o sınıflara umarım bundan sonraki haftalarda tüm ögrencilerun katılımını sağlarsınız

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