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Şehit kabirlerine özenli bakım

Elbistan Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan şehitlik ve şehit kabirlerinin çevre düzenlemesi ile bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Şehit kabirlerine özenli bakım

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehitlik alanlarında çimleme, ağaç dikimi ve peyzaj alanlarında hassasiyet içerisinde çalışma başlattı.

Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, bu tür çalışmaların aralıksız devam edileceği belirtildi. Açıklamanın devamında, “Şehitlikler geçmişimizi hatırlamanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zorluklarla kurulduğunu anlamanın, vatanı uğruna can veren güvenlik güçlerimizin dualarla anılma yerleridir. Şehitliklerimize ve şehitlerimizin manevi şahsiyetlerine önem veriyor, belirli periyotlarla bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan şehitliklerimizde çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Çalışmalar ile şehitliklerimizde çimleme, ağaç dikimi, mezar taşlarındaki isimlerin yenilenmesi, duvarlarda boya ve tamirat işlemleri devam etmektedir. Bu vesile ile vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.


 

 


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