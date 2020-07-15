Şehit kabirleri ziyaret edildi, Mevlid-i Şerif okutuldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.yıldönümü etkinlikleri, Elbistan Kaymakamlığı’nın organizesinde gerçekleştirildi. Etkinlikler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nin ziyareti ile başladı. Etkinliklere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, kurum amirleri ve müdürleri, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ziyarette protokol üyeleri Dernek Başkanı Ragıp Kul ve şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Etkinlikler çerçevesinde Hocazade ve Gariplik Mezarlığı’nda bulunan şehit kabirleri ziyaret edildi. Tek tek ziyaret edilen şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Kaymakam Demir, Belediye Başkanı Gürbüz ve katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, program sonrasında yaptığı değerlendirmede, şehitlerin demokrasi, milli irade, bağımsızlık ve bayrağımız için canlarını feda ettiklerini, gazilerin de haklarının ödenemeyeceğini, onları her daim rahmet, minnet ve şükranla yâd edeceklerine vurgu yaptı.

Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“Şehitlerimizi anıyoruz. Programlarımıza Şehitler Derneğimizi ziyaretle başladık. Şimdi de şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum. 4 yıl önce bugün gerçekten millet olarak ülke olarak çok büyük badire atlattık. Çok büyük bir sınav verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, aziz milletimizin de fedakarlığı ve hep birlikte kenetlenerek bu sınavdan başarıyla çıktık. Kanları ve canları ile bu toprakları vatan şehitlerimizi asla unutmayacağız. Gazilerimizi minnetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 15 Temmuz’daki önderliğinden dolayı Elbistanlı hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur ise, “4 yıl önce hain terör örgütü bir darbe kalkışması gerçekleştirmişti. Milletimiz göğsünü gererek tek yürek haline geldi ve bu darbe girişimine karşı durdu. Biz de bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm milletimize teşekkür ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç da, “Milletçe göğüs gerdiğimiz ve vatan hainlerine de çok önemli bir ders verdiğimiz 15 Temmuz’un 4.yıldönümündeyiz. Bu vesile ile de şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Şehidi, gazisi olmayan bir milletin ne istiklali ne de istikbali olur. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin şehitlerimizi anma bölümü kapsamında Elbistan İlçe Müftülüğü tarafından Çarşı Atik Cami’inde mevlit programı düzenlendi. Öğle namazı öncesindeki programda, Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi. Program sonrasında katılımcılara ve vatandaşlara lokum ile gülsuyu ikramında bulunuldu.

































