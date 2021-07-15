Şehit kabirleri ziyaret edildi

FETÖ üyesi hainlerin 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirmek istedikleri darbe girişiminin ardından 5 yıl geçti. Hain kalkışmanın yaşandığı tarih, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi. Darbe girişiminin 5.yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi ilçede de Elbistan Kaymakamlığının uhdesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Kayhan, Elbistan Müftüsü hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ve İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül’ün katıldığı programlar, Şehitler Derneği’ni ziyaretle başladı. Kaymakam Demir ve beraberindeki protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra sırasıyla Hocazade ve Gariplik Mezarlığı’na geçen protokol üyeleri, şehitliklerdeki kabirlere karanfil bıraktı. Programlarda, Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından Elbistan Müftüsü hacı Mustafa Kılınç tarafından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Şehit kabirleri ziyareti sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda da aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 5 yıl önce aziz vatandaşlarımız kanları ve canları pahasına demokrasilerine ve cumhuriyetimize sahip çıkmışlardır. Egemenliğin kayıtsız şartsız büyük Türk milletine ait olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, 15 Temmuz’un, millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren halkımız, o gece kirli hesapları bozdu. Demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletimiz vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceği bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehitlerimiz için Çarşı Atik Cami’inde okutulan mevlid-i şerif ile hatm-i şerif okunması ile sürdü. Programda katılımcılara gül ve lokum ikram edildi.