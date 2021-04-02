Şehit İsrafil Kargı İlkokulu öğrencileri şehit ağabeylerini andı

Özel harekat polisi İsrafil Kargı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerin önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucunda 2 Nisan 2016’da şehit düşmüştü. Şehidin adı, Battalgazi Mahallesi’ndeki ilkokula verilmişti. Adının yaşatıldığı Şehit İsrafil Kargı İlkokulu’nda şehit Kargı için bir anma programı düzenlendi.

Ellerinde ay yıldızlı bayraklar taşıyan öğrenciler, ilk olarak şehit özel harekat polisi İsrafil Kargı’nın annesi Aişe, babası Hüseyin, eşi Gamze ve kardeşi Mikail Kargı ile şehit ağabeylerinin kabrini ziyaret etti. Burada şehidin kabri başında dualar okundu. Küçük ellerini semaya açan öğrenciler, İsrafil Kargı başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Okul Müdürü Paşa Yücel ve öğretmenleri ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesini ziyaret eden öğrenciler, burada da Şehit Emanetleri Müzesi’ni gezdi. Dernek Başkanı Ragıp Kul, müzedeki şehit emanetleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Şehit İsrafil Kargı İlkokulu Müdürü Paşa Yücel, anma programı ile ilgili olarak, “Okulumuza ismini veren yiğitler yiğidi şehit özel harekat polisi İsrafil Kargı’nın şahadetinin 5.yıldönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. Öğrenciler ve öğretmenlerimiz, şehidimizin eşi Gamze Hanım, annesi Aişe Hanım, babası Hüseyin Bey ve kardeşi Mikail Bey ile birlikte şehidimizin kabri başında dualar okundu. Birlikte Elbistan Şehit ve Gaziler Derneğinin açmış olduğu şehit ve gazilerin emanetlerinin bulunduğu müzeyi ziyaret ettik” dedi.

Yücel, “Hainlerin tam da bu noktada unuttukları bir konu var. Türk milleti; vatan, millet, bayrak, Kuran gibi mukaddes değerler için seve seve canını vermeye hazır bir millettir. Bu topraklar için şehitlik mertebesine ulaşmak adına;1071 yılında Malazgirt’te başlayan mücadelemiz Çanakkale ile Sakarya ile devam eden, Doğu ve Güneydoğuda tekrar tekrar karşımıza çıkan ölümü bile kıskandıran yiğitlerimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm fertleriyle dimdik ayaktadır.

Yüce Allah, askerlerimizi, polislerimizi, yüreği Türk milleti ve devletinin birliği ve dirliği için atan; sevdası ay yıldızlı al bayrak ve Kuran olan milletimizi korusun. Şehidimiz İsrafil’in nezdinde tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhatler diliyorum. Hüseyin ağabey, Aişe Abla, Gamze Hanım ve kardeşi nezdinde de tüm şehit ailelerine, gazi ailelerine ve Türk milletine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.