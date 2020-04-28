Şehit Er Rahmi Koldan Parkı’na estetik dokunuş

Elbistan Belediyesi, şehir merkezindeki Şehit Piyade Er Rahmi Koldan’ın ismini taşıyan parkta baştan ayağı yenileme ve düzenleme çalışma başlattı.

Ağrı Doğubeyazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yaparken 14 Eylül 1993 tarihinde şehit olan Piyade Er Rahmi Koldan’ın isminin verildiği parkın yenilenme çalışmalarını sürdüren Elbistan Belediyesi ekipleri, çalışmayı kısa sürede tamamlayacak. İlçenin kalbi konumundaki Şehit Er Rahmi Koldan Parkı’nda estetik birçok yenilik yer alacak. Kalp simgelerinin yerleştirildiği parkta ‘Elbistan’ yazısına ek olarak kırmızı beyaz çiçeklerle şanlı bayrağımız oluşturulacak.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nde yapılan açıklamada, “İlçemizin önemli alanlarından bir olan ve insanlarımızın yoğun olarak kullandığı, İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda bulunan ve 1100 metrekare alana sahip Şehit Piyade Er Rahmi Koldan Parkı’nda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sokağı çıkma yasağını fırsat bilerek 24 saat esasına göre çalışan ekiplerimiz, kısa bir süre içerisinde alanda bulunan beton kaldırılarak, toprak tesviye, çim serimi, bitkilendirme, gül dikimi, aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, kalp içeren görseller, gibi çalışmalar tamamlandı. Önümüzde ki birkaç gün içerisinde de kırmızı beyaz çiçeklerden Türk Bayrağı, ‘Elbistan’ yazısı ve banklar tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Parkımızda yapılan yenileme çalışması tamamlandığında önemli bir görsellik daha ilçemize kazandırılmış olacaktır. Ayrıca parkımızda her hangi bir isim değişikliği yapılmayacaktır” denildi.







