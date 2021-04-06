Şehit Emanetleri Müzesi, öğrencileri misafir ediyor

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nce açılan Şehit Emanetleri Müzesi’nde, Elbistanlı 44 şehidin ve gazilerin özel eşyaları sergileniyor. Kısa bir süre önce açılan ve şehitlerimizin yadigarlarının yer aldığı müze, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Özellikle öğrenciler, şehit ağabeylerinin emanetlerini görmek ve hatıralarına sahip çıkmak adına müzenin yolunu tutuyor. Öğrenciler, ziyaretlerde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ve şehit yakınlarından bilgi alıyor. Şehit ağabeylerinin hayat hikayelerini dinleyen öğrenciler, semaya el açıp dualarla şehitlerimizi yâd ediyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, müzeyi görmek isteyen tüm okul ve öğrencilerini pandemi kuralları çerçevesinde kabul ettiklerini söyledi.

Kul, “Müzemizde 44 şehidimizin yadigarları var. Hemen her gün okullarımızı ve öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Şehitlerimizin hayat hikayelerini dinliyorlar. Onların emanetlerini görüp, bu vatan ve bayrak uğruna canlarından nasıl vazgeçtiklerine birebir şahit oluyorlar. Bugün de Tepebaşı İlkokulu ile Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Okulumuzun öğrencileri misafirimiz oldu. Tüm okullarımızı sırayla pandemi kurallarına uygun şekilde kabul etmekteyiz. En güzel okul işte burası. Çocuklarımız, şehidini, gazisini bilip tanıyorlar” dedi.