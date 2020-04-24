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Şehit çocukları ile öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdüler

Şehit çocukları ile öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdüler
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Ekinözü Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla imza attığı anlamlı çalışmayla ilçedeki şehit çocukları ile öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100.yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında daha sade törenlerle kutlandı. Ekinözü Kaymakamlığı, çocukların buruk bir 23 Nisan geçirmemesi için günler öncesinden çalışmalara başladı. Kaymakam Talat tabur’un talimatı ile ilçedeki şehit çocukları ile öksüz ve yetim çocuklar belirlendi. Tespit edilen çocuklardan öğrenci olanlara tablet bilgisayar, diğerlerine ise yaşlarına uygun hediyeler alındı. Öğrencilerin hediyeleri, Kaymakam Talat Tabur, Belediye Başkanı Bilal Eker, İlçe Jandarma Komutanı Yakup Çürümez, İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Saadettin Alkaya, tarafından evlerinde ziyaret edilerek verildi.

23 Nisan’ı evlerinde kutlayan çocuklar, hediyelerden dolayı Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur’a teşekkür ettiler.

Ekinözü Kaymakamlığı, ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı coşkusunu yaşatmak için hazırlattığı araç üzerinden 23 Nisan Kutlama mesajı ve çocuk şarkıları yayını yaptı. Cadde ve sokaklarda dolaşan araç büyük ilgi gördü. Esnaflara ve halka kaymakamlık tarafından hazırlatılan "Milli Mücadelenin 100. Yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Kutlama Afişi" ve Türk bayrağı dağıtıldı.



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