Şehit ateşi Andırın’a düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Durak Jandarma Karakolu’na yönelik olarak PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen 10 askerden birinin Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Dobur olduğu öğrenildi.

PKK’lı teröristler tarafından sabah saatlerinde ilçedeki Durak Karakolu'na yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 asker şehit olurken, 8 sivil vatandaş da hayatını kaybetti. Konu ile ilgili bilgi veren Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Şu anda 10 askerimiz şehit, 8 sivil vatandaşımız ile birlikte 18 kaybımız var maalesef. 27 de yaralımız var. Yol kontrol noktasında bir kamyonete yüklü yaklaşık 4-5 tona yakın patlayıcıyı patlattılar. Şu anda olay yerindeyim. Operasyonlarımız havadan ve karadan devam ediyor" dedi.

Saldırı sonucunda yol üzerinde yaklaşık 10- 15 metre çapında ve 6- 7 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şemdinli Durak Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaklaşık 5 ton olduğu değerlendirilen patlayıcılar kullanılmış" denildi.

Valilik açıklamasında, "09.10.2016 günü saat 09.45 sıralarında Durak 2. Hudut Bölüğü önünde jandarma birlikleri tarafından her gün 24 saat esasına göre yapılan yol denetim ve arama noktasına kontrolsüz olarak yaklaştığı tespit edilen kamyonete 'dur' ihtarı yapılmış, aracın durmaması üzerine ateş açılmış ancak etraftan BTÖ mensuplarınca da taciz atışı yapılarak dikkatin oralara da yönelmesi üzerine kamyonet nizamiyeden girme niyetini gerçekleştirememiş ve yaklaşık 5 ton olduğu değerlendirilen patlayıcıları infilak ettirmiştir. İlk belirlemelere göre maalesef 10 askerimiz şehit olmuş 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 11'i asker 27 yaralımız askeri helikopterlerden de yararlanmak suretiyle civardaki daha donanımlı hastanelere sevk edilmektedir. Bölgedeki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli komando birliklerinin geniş çaplı operasyonları devam etmektedir. Bütün milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Şemdinli’deki hain saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri ise belli olmaya başladı. PKK’lı teröristlerin 5 ton bomba kullanarak gerçekleştirdiği saldırıda şehit ateşi düşen 10 yerden biri Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi oldu. 12 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur’un (33) Andırın ilçesine bağlı Darıovası Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber tez ulaştı. Evli ve 4 yaşında da bir kızı olan Dobur’un 5 erkek, 3 de kız kardeşinin olduğu bildirildi. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Dobur’un naaşının Pazartesi günü Hakkari’de düzenlenecek törenin ardından memleketi Andırın’a getirilerek defnedilmesi bekleniyor.