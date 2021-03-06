Şehit Astsubay Nazmi Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit oğlunun şapkasını takarak törene katılan anne Elif Yılmaz, "Dimdik ayaktayım oğlum. Bak ben geldim. Geride 3 evladım daha var. Yıkılmadım" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin henüz bir yıl önce dünya evine girdiği eşinin cümleleri ise yürekleri dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eş, şehidin naaşını taşıyan cenaze aracına bakıp, "İçindeki benim eşim olamaz" cümlesi ile eşinin şahadetini henüz kabullenemediğini dile getirdi.

Şehit Yılmaz'ın naaşı, Ankara'daki devlet töreninin ardından askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a daha sonra da karayolu ile defnedileceği Afşin ilçesine getirildi. Akşam saatlerinde Afşin Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, bugün öğle saatlerinde törenin düzenleneceği ilçeye bağlı kırsal Kuşkayası Mahallesi'ne kortej eşliğinde götürüldü. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu, mahalle girişinde çok sayıda hemşerisi karşıladı. Helallik alınması için baba ocağına getirildiği sırada ise evden ağıtlar yükseldi. Burada alınan helallik sonrası tekrar silah arkadaşlarının omzunda araca alınan şehit Nazmi Yılmaz'ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Kuşkayası İlkokulu'nun bahçesine getirildi.

Törende ilk olarak şehit Yılmaz'ın özgeçmişi okundu. Cenaze namazını ise Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta kıldırdı. Namazın ardından helallik alındı. Şehidin silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan cenaze, tekbirler ve dualar eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehit ailesi ve yakınları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Sefer Aycan ve Ali Öztunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve Afşin ile Elbistan'dan gelen çok sayıda vatandaş katıldı.





























