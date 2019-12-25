Şehit annesi, oğlunun isminin okulda yaşatılmasını istiyor

Hakkari’nin Çukurca bölgesinde 2018 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek’in Afşin ilçesine bağlı Arıtaş mahallesinde yaşayan annesi Şemsi Çiçek, şehit evladının isminin mahallerinde bir okula verilmesini istiyor.

Şehit oğlunun polisliği severek yaptığını ve vatanı için şehit olduğunu söyleyen anne Şemsi Çiçek; “Oğlum başarılı bir öğrenciydi. Kayseri’de öğretmenliği kazandı ama gitmedi. Abisi gibi polis olmayı istedi. Oğlumun ismi Kayseri’de bir kütüphaneye verildi. Ama ben doğduğu yer olan Arıtaş Mahallesinde bir okula ya da öğrenci yurduna şehit çocuğumun isminin verilmesini istiyorum. Hükümetimizden hiçbir şey istemiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Sadece çocuğumun ismi bir okula verilirse yeter. Evimize yakın öğrenci yurdu yapıldı. Oraya ismini verseler gelip giderken bakarım” diye konuştu.