Şehit Aktaş’ın ismi, ADSM Salonu’na verildi

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Müdürü Tahsin Öztunç, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Adem Aktaş’ın isminin, diş hastanesi bekleme salonuna verildiğini ifade ederek, şehidin ismini bu alanda yaşatacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Kamu Hataneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından verilen talimat doğrultusunda, Kahramanmaraş genelinde terörle mücadelede şehit olan sivil, asker ve polislerin isminin verilmesi istendiğini ifade eden Öztunç, Elbistan ADSM olarak Şehit Uzman Çavuş Adem Aktaş’ın ismini, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bekleme Salonuna verdiklerini ifade etti.

Öztunç, şehit uzman çavuşun isminin sonsuza kadar bu alanda yaşatılacağını belirterek, şehit ailelerine minnet ve şükran borçlu olduklarını sözlerine ekledi.

Uzman Çavuş Adem Aktaş, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde başlatılan ‘Bayrak 12’ isimli operasyonda, kullandığı iş makinesine teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucunda ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü GATA’da şehit düşmüştü.



ADSM Müdürü Tahsin Öztunç



