Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimi için Kahramanmaraş Valiliği tarafından Maraş Kalesinde düzenlenen törene şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Vali Ömer Faruk Coşkun burada yaptığı konuşmada, “Bugün bizler, bu topraklar üzerinde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatan, bayrak, din ve mukaddesatı uğruna, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir” dedi.

Şehit aileleri ve gazilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını ve selamlarını ileten Vali Coşkun, “Şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Bu madalyalar sadece millete yapılmış olan fedakarlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesidir. Çocuklarınız, torunlarınız, asırlar boyu bu madalyaları bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır duaları edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Vali Coşkun konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şehit aileleri ve gazilere “Devlet Övünç Madalyalarını” takdim etti.





