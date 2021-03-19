Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Devlet Övünç Madalyası tevcihi töreninde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Burada bir konuşma yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz; sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek bilmenizi isterim ki; ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakârlığı hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Bu madalyalar sadece millete yapılmış olan fedakârlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesidir. Çocuklarınız, torunlarınız, seneler boyu, asırlar boyu bu madalyaları bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır duaları edeceklerdir, inşallah. Vatan savunmasında yedi düvele karşı vücudunu siper ederek ‘dur’ diyen aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’ tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin kıymetli emanetlerine sağlık ve afiyet dileklerimle şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Coşkun, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şehit aileleri ve gazilere “Devlet Övünç Madalyalarını” takdim etti.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatma Zehra Aslantaş, şehit aileleri ve gazilerimiz, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.