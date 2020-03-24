Şehirlerarası otobüs firmaları birçok seferi karşılıklı olarak durdurdu

Sefer durdurma kararının ardından şehirlerarası otobüs terminalinden günlük olarak sadece Bursa ve Malatya’ya tek sefer düzenleneceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesi kararlaştırılmıştı. Genelgede, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması istenmişti. Elbistan’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Öz Elbistan ve Lider Elbistan firmaları da bu genelge ile oluşacak ekonomik kaybın önüne geçmek ve koronavirüs hastalığı kapsamındaki sağlık tedbirleri doğrultusunda seferlerini gidiş-geliş olarak 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararı aldı.

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