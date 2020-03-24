banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehirlerarası otobüs firmaları birçok seferi karşılıklı olarak durdurdu

Elbistan’da faaliyet gösteren şehirlerarası otobüs firmaları,birçok ile gerçekleştirdikleri seferlerini 1 Nisan’a kadar karşılıklı olarak durdurma kararı aldı.

Şehirlerarası otobüs firmaları birçok seferi karşılıklı olarak durdurdu
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Sefer durdurma kararının ardından şehirlerarası otobüs terminalinden günlük olarak sadece Bursa ve Malatya’ya tek sefer düzenleneceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesi kararlaştırılmıştı. Genelgede, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması istenmişti. Elbistan’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Öz Elbistan ve Lider Elbistan firmaları da bu genelge ile oluşacak ekonomik kaybın önüne geçmek ve koronavirüs hastalığı kapsamındaki sağlık tedbirleri doğrultusunda seferlerini gidiş-geliş olarak 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararı aldı.


 

 

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Şehirlerarası Otobüs Firmaları Birçok Seferi Karşılıklı Olarak Durdurdu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatih 6 saat önce

Koronodan degilde kardan zarar ederiz diye alinmis bi karar 1 okadar santiyelerde calisanlar var bunlar evlerine nasil donecek

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mahmut 6 saat önce

Yıllardır Elbistan ın ekmeğini yedimiz
Üç kuruş karınız kesilince hemen seferleri kaldırdınız
Kanunun çıktığı gün seferi kaldırmasaydınız keşke biraz direnseydiniz öyle kaldırsaydınız size hak verebilirdim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gazi 5 saat önce

%50 dolulukta gidip gelseniz ne olur insanların ulaşımını aksatıyorsunuz bu esnaflık değil fırsatçılık sırf bikaç bin tl zarar etmemek için seferleri durduruyorsunuz sonrada halkın güvenliği diye yazı yayınlıyorsunuz asıl güvenlik durdurmak değil %50 kapasite ile çalışmaya devam etmektir.yazık

Cevapla
Beğenmedim! (0)