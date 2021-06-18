Şehir Müzesi’nin açılışı yapılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 3 günlük Kahramanmaraş programına, Elbistan’la devam edecek. 17 Haziran Perşembe günü Kahramanmaraş’a gelen Mahir Ünal, temaslarını sürdürüyor. Arsan kavşağı başta olmak üzere yol yapım çalışmalarını inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'nde, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ederek çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Ünal, ayrıca esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Ünal, il merkezindeki temaslarının ardından Elbistan’a gelecek. İlçedeki programına Elbistan-Göksun karayolundaki çalışmaları inceleyerek başlayacak olan Ünal, daha sonra atık su arıtma tesisi ve TOKİ konutlarının inşaat çalışmalarını inceleyecek. Ünal, Elbistan Şehir Müzesi’nin açılışının ardından esnaf gezisi ile programını sonlandıracak.