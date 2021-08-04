Şehir Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

1930’lu yıllarda hükümet konağı olarak yapılan ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olan taş bina, 2017 yılındaki restorasyon çalışmaları sonucunda Şehir Müzesi’ne dönüştürüldü. Ülke genelindeki ‘şehir müzesi’ kavramının ilk örneklerinden olan Elbistan Şehir Müzesi, 19 Haziran’da törenle açıldı. Elbistan’ın etnografik yapısının yanı sıra tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına ışık tutan Elbistan Şehir Müzesi, ziyaretçilerin hem mimari özellikleri ile hem de eserler sayesinde tarihe tanıklık etmesini sağlıyor.

Kapılarını ziyaretçilerine açan Elbistan Şehir Müzesi’ne Ankara, Adana ve Kahramanmaraş’taki müzelerden yaklaşık 400 eser getirildi. Ankara ve Adana’dan 14 adet, Kahramanmaraş’tan da 357 eser Elbistan Şehir Müzesi’ndeki teşhir salonlarında yerini aldı. Bölgede bulunan tarihi eserlerle birlikte 1500’e yakın eserin sergilendiği Şehir Müzesi’nde arkeolojik eserlerin yanı sıra bölgenin kültür ve sanatını da yansıtacak bölümler de bulunuyor. Bölgenin ekonomik ve kültür geçmişi ise balmumundan yapılan heykellerle ziyaretçilere anlatılıyor.

Elbistan Şehir Müzesi, ziyarete açılalı 1 aydan fazla bir süre olmasına rağmen özellikle çocuklar ve gençlerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Müzeyi görmeye gelen çocuklara, görevliler tarafından sergilenen eserlere ilişkin de bilgiler veriliyor. Hemen her gün 50 ila 100 çocuk ve genç, toplu ya da bireysel olarak müzeyi gezip, yaşadıkları kentin tarihine tanıklık ediyor. Çocuklar ve gençler, özellikle balmumundan yapılan heykellere büyük ilgi gösteriyor. Balmumundan heykellerin canlı gibi göründüğünü belirten çocuklar, şaşkınlıklarını da gizleyemiyor.

Müzeyi karış karış gezerek görevlilerden bilgi alan çocukların dikkatini çeken bir diğer bölüm de peçiç oynarken tasvir edilen balmumu heykeller oluyor. Çocuklar, elektronik ortamda peçiç de oynayabiliyor.