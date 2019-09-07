Şehir merkezindeki galericiler taşınacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, artık şehir merkezinde yaya kaldırımlarında araç satışı yapılması ve park edilmesinin doğurduğu kötü görüntünün önüne geçmek istediklerini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede faaliyet gösteren galerici esnafları ile bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri’ndeki toplantıda konuşan Başkan Gürbüz, ilçe merkezindeki oto alım-satım işlemlerinin şehir dışında yapılmasından yana olduklarına dikkati çekti.

Elbistan’ın bir değişim ve dönüşüm süreci içine girmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, başlattıkları sıfır kaldırım işgali projesinin ikinci ayağının da oto galericilerin şehir dışına taşınmasını amaçladığını belirtti.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak modern bir şehir hedefimiz doğrultusunda kaldırım işgaline son vermek ve yaya ile araç trafiğini düzenlemek için bir dizi çalışma sürdürüyoruz. Bunu yaparken de ortak akıl ve uzlaşma ile hareket etmeye özen gösteriyoruz. 5.ayını tamamladığımız görev süremizde, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki değişim ve dönüşümü için çaba gösteriyoruz. Bu noktada attığımız adımların başında sıfır kaldırım projesi geliyor. Proje çerçevesinde öncelikli olarak esnaflarımızın dükkanlarının dışına ürün ya da malzemelerini bırakmamaları ve kaldırımları, ait olduğu yayalara bırakmasını istedik. Projemiz, büyük oranda destek gördü. Esnaflarımızın büyük bölümü bunu anlayışla karşıladı. Kent içi kaldırım işgali karmaşasına son vermek, caddelerimizi ve sokaklarımızı hiçbirimizin tasvip etmeyeceği görüntülerden kurtarmak için yeni bir aşamaya daha geçmek istiyoruz. Oto galericilerle ilgili çalışmayı bu bağlamda değerlendiriyoruz. Biz bu tür işlerin bir arada topluca ve şehrin dışında yapılmasından yanayız. Zaten bu işin yapılması için bir merkez inşa edilmiş ve faaliyet gösteren esnaflarımız var. Şehir merkezindeki oto galerici esnafımızın da faaliyetlerine, burada ya da şehir dışında devam etmesini istiyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu amaçla da galerici esnafımızla bir araya geldik. Onların önerilerini ve görüşlerini dinledik. Oldukça verimli bir görüşme oldu. İnşallah, bu dönüşümü tamamladığımızda kaldırımlarda ve otopark için ayrılan şeritlerde satılmayı bekleyen araçları görmeyeceğiz. Elbistan’ımızda bu görüntüler tarihe karışmış olacak” şeklinde konuştu.

