Şehir içi trafiğe EDS ve yeşil dalga ile çözüm

Çevre yolu ve şehir merkezinde uygulanacak olan kameralı sistemler ile ilçenin güvenliğinden trafik yoğunluğuna, parklanma sorunundan ışık ihlaline kadar, birçok alanda denetlemeler yapılabilecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan’ın önde gelen sorunlarından biri olan trafik sorununun çözümünde önemli bir katkı sunacak olan EDS ve yeşil dalga uygulamasına geçileceğini belirttiler.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’la birlikte üzerinde çalışılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve yeşil dalga uygulamasının, şehir içi trafiğinde büyük rahatlama sağlayacağını kaydetti.

Trafik sorununa neşter atmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “İlçemizin en büyük sorunları arasında ilk sırada yer alan trafik sorununun önüne geçmek için emniyet müdürlüğümüz ile EDS ve yeşil kuşak sistemini Elbistan’da hayata geçirmek için bir araya geldik. Önümüzdeki kısa bir süre zarfında çevre yolunda ve şehir merkezinde bu sistemin uygulanırlığına gececeğiz. Göreve geldiğimiz günden beri bu şehrin tüm sorunlarına neşter atmamız gerektiğini vurgulamıştık. EDS sistemi ile şehrimizde yaşanan otopark sorunu, parklanma sorunu, engelli ve yaya geçidi kurullarına uyulması, ışık ihlali ve şehrimizin güvenliği noktasında olası suçların önüne geçilecektir” dedi.

Yeşil dalga uygulamasının da; sürücülerin trafik ışığına yakalanma oranlarını düzenleyeceğini anlatan Başkan Gürbüz, “Yeşil dalga sistemi ile de özellikle birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda sürücülerin sürekli ve sık sık kırmızı ışığa yakalanmaları durumu kentlerimizde oldukça çok yaşanmaktadır. Bu tip durumların düzeltilmesi için oluşturulan koordine trafik sinyalizasyonu ile daha aktif ve dur kalk olmayan bir trafik sistemi oluşturmuş olacağız. Bu sayede hem egzozdan salınan gazların çevreye zarar vermesini önlemiş olacağız, hem de gürültü kirliliğinin önüne geçmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

EDS ve yeşil dalga nedir?

EDS, trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir.

EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsar.

Yeşil dalga ise; Trafik sinyalizasyonunda yeşil dalga koordinasyon sistemlerinin kullanılması özellikle kent içinde birbirini takip eden sinyalize kavşakların çoğalması ile önem kazanmıştır. Bu tip sistemlerde temel amaç, seçilen ana arterlerde belli bir hızla seyahat eden araçların, art arda kurulu sinyalize kavşaklarda, kırmızı ışığa yakalanmadan geçebilmesini sağlamaktır.





