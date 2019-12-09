Şehir içi trafiğe EDS ve yeşil dalga ile çözüm

Çevre yolu ve şehir merkezinde uygulanacak olan kameralı sistemler ile ilçenin güvenliğinden trafik yoğunluğuna, parklanma sorunundan ışık ihlaline kadar, birçok alanda denetlemeler yapılabilecek.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan’ın önde gelen sorunlarından biri olan trafik sorununun çözümünde önemli bir katkı sunacak olan EDS ve yeşil dalga uygulamasına geçileceğini belirttiler.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’la birlikte üzerinde çalışılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve yeşil dalga uygulamasının, şehir içi trafiğinde büyük rahatlama sağlayacağını kaydetti.
Trafik sorununa neşter atmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “İlçemizin en büyük sorunları arasında ilk sırada yer alan trafik sorununun önüne geçmek için emniyet müdürlüğümüz ile EDS ve yeşil kuşak sistemini Elbistan’da hayata geçirmek için bir araya geldik. Önümüzdeki kısa bir süre zarfında çevre yolunda ve şehir merkezinde bu sistemin uygulanırlığına gececeğiz. Göreve geldiğimiz günden beri bu şehrin tüm sorunlarına neşter atmamız gerektiğini vurgulamıştık. EDS sistemi ile şehrimizde yaşanan otopark sorunu, parklanma sorunu, engelli ve yaya geçidi kurullarına uyulması, ışık ihlali ve şehrimizin güvenliği noktasında olası suçların önüne geçilecektir” dedi.
Yeşil dalga uygulamasının da; sürücülerin trafik ışığına yakalanma oranlarını düzenleyeceğini anlatan Başkan Gürbüz, “Yeşil dalga sistemi ile de özellikle birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda sürücülerin sürekli ve sık sık kırmızı ışığa yakalanmaları durumu kentlerimizde oldukça çok yaşanmaktadır. Bu tip durumların düzeltilmesi için oluşturulan koordine trafik sinyalizasyonu ile daha aktif ve dur kalk olmayan bir trafik sistemi oluşturmuş olacağız. Bu sayede hem egzozdan salınan gazların çevreye zarar vermesini önlemiş olacağız, hem de gürültü kirliliğinin önüne geçmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.
EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsar.