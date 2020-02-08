Şehidimizin naaşı Elbistan’a getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş’ın cenazesi Elbistan’a getirildi.

Şehit oğlunu son kez hastanede gören gözü yaşlı anne Emine Taş’ın, görevli olan jandarmalara sarılarak, ‘Siz de benim oğlum gibi ana kuzususunuz. Artık hepiniz benim birer oğlumsunuz’ demesi yürekleri dağladı.

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş'ın (23) cenazesi, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki törenin ardından karayolu ile Elbistan’a getirildi. Şehidin naaşını taşıyan cenaze aracı, polis ve jandarma ekiplerinin eşliğinde Elbistan Devlet Hastanesi’ne girdi. Şehidi, burada Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ, Aile ve Sosyal Hizmetler Elbistan İlçe Müdürü Fevzi Günalmış, şehidin yakınları, diğer ilgililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracından omuzlara alınarak morga götürüldü.

Anne Emine ve baba Cuma Taş ile kardeşleri de hastaneye gelerek şehidi son kez gördü. Baba Cuma Taş, metanetini korurken anne Emine Taş ise, oğlunu son kez gördükten sonra görevli jandarmalara sarılarak gözyaşı döktü.









