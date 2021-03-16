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Şehidimizin adı kütüphanede yaşatılacak

 Elbistanlı şehit özel harekat polisi Sinan Türkoğlu adına, eşi Tuğba Türkoğlu’nun katkılarıyla Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Şehit Polis Özel Harekât Sinan Türkoğlu Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı.

Şehidimizin adı kütüphanede yaşatılacak
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Açılış programı, tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. Şehidimizin özgeçmişinin okunması ve şehit özel harekat polisi Sinan Türkoğlu’nun eşi Tuğba Türkoğlu’nun açılış konuşması yapmasının ardından kütüphanenin açılış töreni gerçekleştirildi.

 Açılış öncesi konuşma yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Kütüphanemiz inşallah buradaki öğrencilerimize güzel hizmetler verecek. Bu şekilde şehidimizin adı da sonsuza kadar yaşayacak.  Ben katkılarından dolayı şehidimizin eşine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatanımız için bayrağımız için canını feda eden bütün şehitlerimize ve şehidimiz Sinan Türkoğlu’na rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Onları asla unutmayacağız. Öğrencilerimizin iyi günlerde kullanması dileğiyle, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

 Açılış törenine Valimiz Ömer Faruk Coşkun ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikşubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İl Müftüsü Celal Sürgeç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, şehidin yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

 Açılış sonrasında okulu gezme fırsatı da bulan Vali Coşkun,  bir sınıfı ve öğretmenler odasını da ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

Özel harekat polisi Sinan Türkoğlu Haziran 2018’de şehit olmuştu

Elbistanlı özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 Haziran 2018’de karakola yapılan roketli saldırı da ağır yaralanmıştı. Türkoğlu, tedavisinin sürdüğü Ankara GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olmuştu.

Abdurrahman ve Raziye çiftinin 7 çocuklarından en küçüğü olan şehit özel harekatçı Sinan Türkoğlu, Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 12 Haziran 2018’de gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Şehidimizin Adı Kütüphanede Yaşatılacak