Sefer sayıları artacak, standartları yükselecek

Toplantıda, pistin uzatılması, kategorisinin yükseltilmesi, İstanbul’a her gün en az 2 sefer düzenlenmesi ile uluslararası uçuşlar ve İzmir seferinin başlamasının planlandığına yönelik önemli konular görüşüldü.

Daha önce uçakların inememesi, sefer sayılarının da kısıtlı olduğu gibi birçok sorunla gündeme gelen Kahramanmaraş Havalimanı’nın sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal başkanlığında geniş katılımlı toplantı düzenlendi. Toplantıya, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç ve Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ile Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile ilgililer katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisi’nden toplantıya ilişkin olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“AK Parti Genel Merkezinde, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal başkanlığında, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü, Alt Yapı Yatırımlar Genel Müdürü ve Anadolu Jet Başkanı ile birlikte havaalanımızın sorunları ve uçuş seferleri ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda; 1. Mevcut pistin uzunluğunun 400 metre daha uzatılarak 2 bin 800 metreye çıkarılması ve pistin mevcut haliyle 3C olan kategorisinin 4C kategorisine yükseltilmesi 2. Nisan ayı itibariyle Kahramanmaraş’tan İstanbul’a her gün 2 sefer düzenlenmesi 3. Uluslararası uçuşlar ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması 4. Sunexpress ile görüşülerek Kahramanmaraş – İzmir seferinin planlanması 5. Bakanlık uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, havaalanına 2013 ve 2015 yıllarında Uydu destekli yaklaşma sistemleri kurulduğu, coğrafi şartlardan dolayı ILS sisteminin verimli bir şekilde çalışmayacağı anlaşılmış, takılmasının fayda sağlamayacağı belirtilmiştir. Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekillerimiz adına, taleplerin karşılanmasına katkı sağlayan tüm taraflara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”





