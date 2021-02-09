Sefer amca, sigara paketinden elbise ile tiryakilere seslendi

Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayan Yanık, 2005 yılında sigaraya bağlı dudak kanserine yakalanan babasını bir yıl sonra kaybedince sigaraya karşı mücadeleye başladı. 16 yıldır, sigara bağımlılığına karşı tek başına savaş veren Yanık, kahvehane, okul ve ev ev gezerek vatandaşlardan topladığı sigaraları imha etti. Boş paketlerini de elbise yapan Yanık, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara tiryakilerine seslendi.

Yanık, "Sigaranın zararlarını anlatan 9 bine yaklaşık çalışmam var. Bu çalışmaların hepsini karşılıksız ve gecemi gündüzüme katarak hazırladım. Vatandaşlarımıza sigara illetinden kurtulması için hizmet etmeye çalışıyorum. Sözleşme imzalatarak sigarayı bıraktığına dair söz alıyorum. Aldığım sözleşmeleri dosyalıyorum ve saklıyorum. Bugün sigarayı bırakma günü. Bu amaçla sigara paketlerinden elbise yaptım. Ömrümün sonuna kadar bu illetle mücadeleye devam edeceğim” dedi.