SEÇ Market Esentepe şubesi hizmete açıldı

Esentepe Mahallesi Darende Sokak’ta bulunan SEÇ Market Esentepe şubesinin işletmecisi Turgut Arslan, ilçe halkına en güzel hizmeti sunmaya çalışacaklarını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış töreni düzenlemediklerini belirten Arslan, yeni bir oluşum ve marketçilik anlayışı içinde olacaklarını vurgulayarak, “Ülker-Bizim Toptan-Şok Marketlerinin ortak girişimi olan SEÇ Kurumsal Marketleri şu an Türkiye’de 801 şubeye ulaştı. Sürekli indirim marketleri kategorisinde pazarda söz sahibi olmayı hedeflemektedir. Uygun fiyatları, piyasa lider markaları ve kendi özel markalı ürünleri ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Her aşamada önceliği koşulsuz müşteri memnuniyeti olan SEÇ Marketleri, müşterilerine güvenli, mutlu ve keyifli bir alışveriş imkanı sunmak için var gücüyle çalışmaktadır. Kalite ve uygun fiyatın adresi olan SEÇ Marketleri 2 bin 400 ürün çeşidiyle hizmet verecektir. Bu güzel oluşumu Elbistan’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



