SEÇ Market Elbistan şubesi hizmete açıldı

Yeşilyurt Mahallesi Güzelyalı Sokak’ta düzenlenen açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve işletme sahibi Kadir Tuğcu birlikte kestiler.

2008 yılından beri Elbistan’da emlak ve otomotiv sektöründe hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Kadir Tuğcu Elbistan’a yeni bir oluşum ve marketçilik anlayışı ile Elbistan’da hizmet vereceklerini söyledi.

Açılışa gösterilen ilgiye teşekkür eden işletme sahibi Kadir Tuğcu, “Ülker-BizimToptan-Şok marketlerinin ortak girişimi olan SEÇ Kurumsal Marketleri şu an Türkiye’de 800 şubeye ulaştı. Kalite ve uygun fiyatın adresi olan SEÇ Marketleri 2 bin 400 ürün çeşidiyle hızla şubeleşmeye devam ediyor. Tuğcu Grup olarak Yıldız Holding’le yapılan imtiyaz ortaklığı sayesinde Yeşilyurt Mahallesinde açılışını yaptığımız işyerimizde açılışa özel fiyatlarla hizmet veriyoruz. 2020 yılından itibaren şube sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu güzel oluşumu Elbistan’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



