SEÇ Market Elbistan şubesi açılıyor

22 Kasım Cuma günü Yeşilyurt Mahallesi Güzelyalı Sokak’ta saat 14.00’te açılışı yapılacak olan SEÇ Market TOKİ Şubesi, 2 bin 400 ürün çeşidiyle Elbistan halkına hizmet sunacak.

2008 yılından bugüne kadar ilçemizde faaliyet gösteren emlak ve otomotiv sektöründe hizmet veren Tuğcu Emlak Otomotiv, bünyesine “SEÇ” marketleri katarak Elbistan’a yeni bir oluşum ve marketçilik anlayışı ile Elbistan’da hizmet verecek.

Yeni Galericiler Sitesi kurulana kadar işi durdurma kararı alan firma yetkilileri, yeni bir sektöre girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Ülker-BizimToptan-Şok marketlerinin ortak girişimi olan SEÇ Kurumsal Marketleri şu an Türkiye’de 800 şubeye ulaştı. Kalite ve uygun fiyatın adresi olan SEÇ Marketleri 2 bin 400 ürün çeşidiyle hızla şubeleşmeye devam ediyor. TUĞCU GRUP olarak Yıldız Holding’le yapılan İmtiyaz ortaklığı sayesinde Yeşilyurt Mahallesine açılan SEÇ Market açılışa özel indirimleriyle piyasaya damga vurmaya geliyor. 22 Kasım Cuma günü saat 14.00’te açılacak olan SEÇ TOKİ Şubesi Yeşilyurt Mahallesi Güzelyalı Sokak Aşiyan Apartmanı altında hizmete açılacaktır. 2020 yılından itibaren şube sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu güzel oluşumu Elbistan’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.



