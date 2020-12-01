Sebze ve meyve pazarlarının günleri değişti

Kayabaşı, yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına istinaden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Cumartesi ve Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarlarımızın günlerinde değişikliğe gidilmiştir. Cumartesi günü Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan pazarımız, Perşembe günü açılacak. Pazar günü Şehit Mehmet İnan Parkı yanındaki pazarımız da bundan sonra Cuma günleri açılacak” dedi.