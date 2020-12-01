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Sebze ve meyve pazarlarının günleri değişti

S.S. Elbistan yaş Sebze Kooperatifi Başkanı Aladdin Kayabaşı, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında sebze-meyve pazarlarının günlerinin değiştiğini söyledi.

Sebze ve meyve pazarlarının günleri değişti
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Kayabaşı, yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına istinaden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Cumartesi ve Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarlarımızın günlerinde değişikliğe gidilmiştir. Cumartesi günü Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan pazarımız, Perşembe günü açılacak. Pazar günü Şehit Mehmet İnan Parkı yanındaki pazarımız da bundan sonra Cuma günleri açılacak” dedi.

Tüm vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uyma çağrısında bulunan Kayabaşı, “Pazarcı esnaflarımız da tezgahlarını mutlaka belirli aralıklarla kuracak. Pazarcı esnafımız kesinlikle maske kullanılacak. Tüm pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızdan sokağa çıkma yasağına uymalarını rica ediyoruz. Pazarlarımızda tüm ürünlerimiz yer alacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar” şeklinde konuştu.


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Sebze Ve Meyve Pazarlarının Günleri Değişti