Sebze ve meyve pazarlarının günleri değişti

Kayabaşı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına istinaden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Cumartesi ve Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarlarımızın günlerinde değişikliğe gidilmiştir. Cumartesi günü, Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan pazarımız, Cuma günü açılacak. Pazar günü Şehit Mehmet İnan Parkı yanındaki pazarımız da bundan sonra Perşembe günleri açılacak.

Pazarcı esnaflarımız da tezgahlarını mutlaka 3’er metre arayla kuracak. Pazarcı esnafımız kesinlikle eldiven ve maske kullanılacak. Müşterilerimize tezgahlardan meyve ve sebze seçimi yaptırılmayacaktır. Esnaflarımız, kendi seçtikleri meyvenin çürük olup olmadığına mutlaka dikkat ederek ürün satacaktır. Çürük ve bozulmuş meyve-sebze verilmesi ve şikayet halinde Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Pazarcı esnafları olarak müşterilerimize gerekli nezaketi göstereceğiz.”