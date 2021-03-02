Sebze ve meyve pazarları kendi günlerine dönüyor

Kayabaşı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına istinaden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Cumartesi ve Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarlarımızın günlerinde değişikliğe gidilmişti. Cumartesi günleri Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan pazarımız ve Pazar günleri Şehit Mehmet İnan Parkı yanındaki pazarımız yasaklar kapsamında farklı günlerde hizmet veriyordu. Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan pazarımız kendi günü olan cumartesi günü, Şehit Mehmet İnan Parkı yanındaki pazarımız da pazar günü açılacak.”

S.S. Elbistan yaş Sebze Kooperatifi Başkanı Aladdin Kayabaşı, “Pazarcı esnaflarımız da tezgahlarını mutlaka 3’er metre arayla kuracak. Pazarcı esnafımız kesinlikle eldiven ve maske kullanacak. Müşterilerimize tezgahlardan meyve ve sebze seçimi yaptırılmayacaktır. Esnaflarımız, kendi seçtikleri meyvenin çürük olup olmadığına mutlaka dikkat ederek ürün satacaktır. Çürük ve bozulmuş meyve-sebze verilmesi ve şikayet halinde Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Pazarcı esnafları olarak müşterilerimize gerekli nezaketi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.