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SDD’den panele davet

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Elbistan Temsilciliği, Göç ve Sosyoekonomik Etkileri başlıklı bir panel düzenleyecek.

SDD’den panele davet
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Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Elbistan Temsilcisi Haluk Gül, 28 Eylül Cumartesi günü düzenleyecekleri panele konuşmacı olarak Asuman Özgür Keysan ve Bülent İlik’in katılacağını söyledi. Tüm Elbistanlıları panele davet eden Gül, “Göç ve Sosyoekonomik Etkileri başlıklı panelimiz, 28 Eylül Cumartesi günü Diyarcan Düğün Salonu’nda düzenlenecek. Saat 18.30’da başlayacak etkinliğimiz öncesinde Aşık Tekini’nin dinletisi olacak.  Panelimiz ise saat 19.00’da start alacak. Tüm Elbistanlıları, panelimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

 

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