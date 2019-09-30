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SDD’den Göç ve Sosyoekonomik Etkileri paneli

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Elbistan Temsilciliği, Göç ve Sosyoekonomik Etkileri başlıklı bir panel düzenledi.

SDD’den Göç ve Sosyoekonomik Etkileri paneli
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Diyarcan Düğün Salonu’nda Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Elbistan Temsilciliği tarafından düzenlenen panele Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Asuman Özgür Keysan ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bülent İlik konuşmacı olarak katıldı.

Göç ve Sosyoekonomik Etkileri başlıklı panele CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, Elbistan Baro Temsilcisi İnan Kesen, CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Elbistan Bakkallar ve Esnaflar Odası Başkanı Kemal Şahin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şube Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Elbistan Şube Başkanı Yusuf Güneş, Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan panel Aşık Tekini dinletisi ile devam etti.Daha sonra kürsüye davet edilen Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Elbistan Temsilcisi Haluk Gül, kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmanın ardından ODTÜ Öğretim Üyesi Asuman Özgür Keysan ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bülent İlik konuşmacı olarak katıldığı Göç ve Sosyoekonomik Etkileri başlıklı panel başladı.

Konuşmacılar,  panelde Türkiye’deki  göçmenlerin resmi sayılarından, son yıllardaki göç hareketlerinin Türkiye’ye ekonomik etkileri, uluslar arası göç ve Türkiye’ye eğitim, sağlık ve ekonomi alanındaki etkileri  üzerinde görüş bildirdiler.

Konuşmacılar, panelin sonunda katılımcıların sorularını cevapladılar.








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