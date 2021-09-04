Sayit A Teras, manzarası ve lezzetleri ile bölgenin uğrak noktası oldu

İşletme sahibi Sıttık Ay, günün yorgunluğunu ve stresini atmak isteyenlere, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzetler sunduklarını belirtti.

Kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi ile ferah bir ortamda misafirlerini ağırlayan Sayit A Teras, eşsiz güzellikte Kaynarca göleti manzarası eşliğinde güzel vakit geçirmek isteyenlerin uğrak mekanı oldu.

Rahat ve samimi konsepti ile konuklarını ağırlayan Sayit A Teras, sıcak ve soğuk içecek çeşitleri, gözleme çeşitleri, serpme kahvaltı, semaverde çay, odun ateşinde pişirilmiş börek çeşitleri, sac kavurma, tatlı, dondurma ve çerez çeşitleri misafirlerinin damak zevkine ve eşsiz güzellikte Kaynarca göleti manzarası ile de misafirlerinin göz zevkine hitap ediyor.

Eşsiz manzarası, özgün tasarımı ile ferah bir ortam sunan Sayit A Teras, geniş otoparkı ile park sorunu yaşamadan her gün yüzlerce misafirini ağırlıyor.

Her bir ayrıntının ve kaliteli hizmetin en iyi şekilde verebilecek şekilde düşünüldüğünü belirten işletme sahibi Sıttık Ay, “Tüm hemşerilerimizi bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Elbistan’ın en güzel yerlerinden biri olan Kaynarca göletinin nefis manzarası eşliğinde, zengin menüsüyle ağızlarını tatlandıracağı konuklarına, karmaşadan uzak, telaşsız, dingin bir ortam sunduklarını belirten işletme sahibi Sıttık Ay, “Hemşerilerimizi ve şehir dışından gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek, vakitlerini en güzel şekilde huzur içinde geçirebilmelerini sağlayabilmek adına tüm ayrıntılar düşünülerek hizmete başlattığımız tesisimizde misafirlerimizi en iyi şeklide ağırlıyoruz. Sıcak ve soğuk içecek çeşitleri, gözleme çeşitleri, serpme kahvaltı, semaverde çay, odun ateşinde pişirilmiş börek çeşitleri, sac kavurma, tatlı, dondurma ve çerez çeşitleri misafirlerimize en kaliteli hizmet veriyoruz. Sayit A Teras açıldığı günden beri eşsiz manzarası, kaliteli ve güler yüzlü hizmetiyle sadece Elbistanlıların değil bölge halkının da vazgeçilmez adresi oldu. Hizmet vermeye başladığımız günden beri yoğun ilgi gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Günün stresinden uzak, Tüm halkımızı vazgeçemeyecekleri bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.