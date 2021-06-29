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Satışı gündemde olan eski TEDAŞ binasının imar planında değişiklik

Özelleştirme İdaresi, daha önceden birçok kez satış ihalesini ertelediği mülkiyeti TEKEL’e ait olan ve uzun yıllar boyunca TEDAŞ’ın hizmet verdiği 2,5 dönümlük alanın imar planında değişikliğe gitti.

Satışı gündemde olan eski TEDAŞ binasının imar planında değişiklik
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Elbistan’da şehir merkezindeki en büyük kamu arazilerinden biri olan ve özelleştirme kapsamındaki 2,5 dönümlük arsanın imar planı değiştirildi. Mülkiyeti TEKEL Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve uzun yıllar boyunca TEDAŞ’ın kullandığı alanla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasını öngören karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 50 ada 49 parsele, “Ticaret konut alanı (bitişik nizam, 4 kat; TAKS:0,55, KAKS:2.20) ve park kullanım kararları getirildi.

Geçen yıllarda ihaleye çıkarılmıştı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu taşınmazı, üzerindeki yapılarla birlikte geçen yıllarda satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkarmıştı. Birkaç kez ertelenen ihaleler, daha sonra iptal edilmişti.

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