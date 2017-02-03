Şatıroğlu: “Elbistan-Afşin bölgesi, bir enerji üssü”

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi ile A ve B Termik Santrallerinde incelemelerde bulundu.

EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, bölgede çok devasa tesislerin yer aldığını belirterek, “Elbistan-Afşin bölgesi, bir enerji üssü” dedi.

2 gün süren inceleme ve teknik gezi sonrasında EÜAŞ personelleri ve sendika yöneticileri ile yemekte bir araya gelen Genel Müdür Şatıroğlu, bölge insanının merakla beklediği yeni yatırımlar, A Termik Santrali’nin durumu, Çöllolar sahasının geleceği ve işçi alımına ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Halil Alış’ın emekliye ayrılmasının ardından Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü görevine atanan Nevzat Şatıroğlu, üst düzey yöneticilerle birlikte Elbistan-Afşin bölgesine geldi. Şatıroğlu, A ve B Termik Santrali ile AEL Kömür İşletmesi’nde kapsamlı incelemelerde bulundu. EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu’na işletme müdürleri tarafından brifing verildi.

Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ile Maden-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyelerinin Genel Müdür Şatıroğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmelerde ise, gündemin ana maddesini ise işçi alımı oluşturdu. Tes-İş Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, A ve B Termik Santralindeki, Maden-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı da AEL’deki işçi sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, acil işçi alımı yapılmasının gerekliliğini bir kez daha dile getirdi.

EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, inceleme gezisinin akşamında Memur Site Misafirhanesindeki yemek programında personellerle buluştu. Buradaki programa EÜAŞ’ın üst düzey yöneticileri, AEL İşletme Müdürü Atilla Dalbudak, A Termik Santral İşletme Müdürü Arif Şahan, B Termik Santral Müdürü Mustafa Has, Maden-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve personeller katıldı.

Yemek sonrasında bir konuşma yapan EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, Elbistan-Afşin bölgesinin, Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasındaki katkısına dikkat çekti.

Şatıroğlu, “Tesislerimizi yerinde görmek, çalışan arkadaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra çözüm arayışı içine girmek için buradayız. Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ile AEL Kömür İşletmesi’ni yerinde gördük. İşletmelerimizin yetkililerinden brifing aldık. Bu tesisler, bizim ve ülkemizin en önemli varlıkları. Bir kez daha geldik ve gördük ki çok devasa tesislere sahibiz. Çok büyük organizasyon var. Afşin-Elbistan bölgesi bir enerji üssü” şeklinde konuştu.

En büyük hedeflerinden birisinin yerli kömür kaynaklarını ülke ekonomisine kazandırmak olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Şatıroğlu, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak Bey, son 1 yıldan beri üzerinde durduğu ve hedefine koyduğunu 2 temel politika var. Bunlar da yerli ve yenilenebilir enerji. Yerli kaynaklar anlamında kömür sahalarımızı süratli bir şekilde ülke ekonomimize kazandırmamız gerekiyor. Bir dizi önlemler ve tedbirler alındı. Daha önce devlet marifetiyle yapılan ve son yıllardaki özelleştirmelerin ardından bu işin özel sektör eliyle yapılması ama yerli kaynaklarla yapılması konusunda bakanlığımızın çok ciddi bir hedefi var. Çayırhan sahası, Afyon-Konya sahası ve diğer sahalarımız devlet marifetiyle, EÜAŞ’ın katkılarıyla özel sektör yatırımcılarına bir yatırım imkanı doğurmuştur” ifadelerini kullandı.

Yerli kömüre yapılacak yatırımlarla hem sektörün önünün açılacağını, hem de istihdam oluşturulacağını anlatan EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, mevcut santrallerin de rehabilitasyonuna önem vereceklerini ifade etti.

Şatıroğlu, şunları söyledi:

“Yerli kömürden elektrik üretme payımız yüzde 12-13’lerdeyken, 2016 yılında yüzde 18’e yükseldi. Çok sevindirici bir haber. İnşallah EÜAŞ olarak bu kaynaklarımızı daha verimli ve etkin kullanmanın çabası içerisinde olacağız. Ülkemiz, önümüzdeki yıllarda şuanda yüzde 18 olan yerli kömürden elektrik üretme potansiyelimizi çok daha yükseklere çıkaracağız. Hem istihdam sağlayacağız. Hem kaynaklarımızı daha teknik kullanacağız, sektörü açacağız ve yerli kaynaklardan elektrik üreten termik santrallerimizi inşa etmeye başlayacağız. Santrallerimizin rehabilitasyon ve bakım ihtiyaçları ortada. Bunları mümkün mertebe yapacağız.”

Şatıroğlu, konuşmasının ardından geçtiğimiz günlerde A Termik Santrali’nde çıkan yangında yaralanan işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ile Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri de EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu’na hoş geldin ziyaretinde bulundular. Başkan Kısaca, Şatıroğlu’na günün anısına tablo hediye etti.



