Sarsap Göleti ve Karaelbistan’da dere güvenliği için önemli adım

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisi’nden, Elbistan’da Sarsap Göleti Sulaması 2.kısım ihalesi ile Karaelbistan Mahallesi’ndeki derelerde güvenlik tedbirlerinin arttırılması projeleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kahramanmaraş’a son iki ay içerisinde toplam yatırım bedeli 1 milyar 60 milyon TL olan sağlık ve tarım projesinin hayata geçirilmesi için adım atıldığı vurgulandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisi’nden söz konusu yatırımlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş AK Parti Milletvekilleri olarak şehrimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz. Son iki ay içerisinde; toplam değeri 1 milyar 60 milyon TL olan Kadın Doğum Hastanesi, Karakuz Barajı ihalesinin yapılması sağlanmış ve Ilıca’mıza bir hastane kazandırılmıştır. Bugün ise; şehrimizde ekmeğini topraktan çıkaran çiftçilerimizin, arazilerini daha verimli kullanabilmeleri, üretimin desteklenmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasına katkı sunacak projelerin onaylanması tarafımızdan gerçekleştirilmiştir” denildi.

Elbistan’ı ve çiftçisini yakından ilgilendiren projelerden birinin 6 bin 600 dönüm araziyi sulayacak Sarsap Göleti Sulaması 2.kısım yatırımı olduğuna değinilen açıklamada, “Elbistan Sarsap Göleti Sulaması 2.kısım işine 2 Aralık 2020 tarihinde bakanlık makamının oluru ile ihale izni verilmiştir. 10 milyon TL keşif bedelli projenin ihalesi ve yer teslim işlemlerinin akabinde başlanacaktır. Bu proje ile brüt 6 bin 600 dekar tarım arazisi orta ve yüksek basınçla modern olarak sulanacaktır” bilgisine yer verildi.

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde de bir projenin hayata geçirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, “Karaelbistan Mevkii Derelerinde Güvenlik Tedbirlerinin Alınması işi için öngörülen maliyet 800 bin TL olup; bu proje sayesinde derelerde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

Şehrimize yapılacak bu yatırımlar için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve ekibine, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Özdemir, Sayın İmran Kılıç, Sayın Mehmet Cihat Sezal ve Sayın Habibe Öçal’a teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.



